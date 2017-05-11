Команда "Бешикташ" летом приедет в Азербайджан

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бешикташ" в ходе летнего подготовительного периода приедет в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на издание "Ватан", визит состоится в рамках начатого Стамбульским клубом Азиатского проекта.

"Черные орлы" первую часть учебно-тренировочных сборов в преддверии очередного сезона проведут в Китае. На турнире в городе Гуанчжоу соперниками наряду с немецкими клубами "Вольфсбург" и "Шальке" будет и одна из китайских команд.

Цель поездки "Бешикташ" в Азербайджан не известна. В период зимнего подготовительного периода была распространена подобная информация, даже была намечена товарищеская встреча команды возглавляемой Шенолом Гюнешом с "Карабахом". Однако тогда этот матч не состоялся.

Представляющая Стамбул команда также планирует встретиться с ведущим борьбу в чемпионате Ирана ФК Южного Азербайджана "Трактор Сази". Встреча с самой популярной в мире турецкой командой ожидается в летний подготовительный период или в ходе перерыва в играх национальных сборных.

В будущие планы "Бешикташ" входит визит в Индонезию, где проживает больше всего мусульман, и США.