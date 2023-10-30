Команда Азербайджана по футболу среди ампутантов вышла в финал

Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов, прошла в финальный этап чемпионата Европы 2024 года, который пройдет во Франции.

Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов, прошла в финальный этап чемпионата Европы 2024 года, который пройдет во Франции.

Как сообщает Report, команде это удалось благодаря успешному выступлению в Лиге наций в Шотландии, организованной Европейской федерацией футбола для инвалидов.

В дивизионе D наша сборная, которая боролась со сборными Нидерландов, Шотландии, Албании и Косово, заняла второе место.

На церемонии закрытия турнира президент Европейской федерации футбола для инвалидов Матеуш Видлак и министр спорта и социальной защиты Шотландии Мари Тодд наградили нашу сборную серебряными медалями.

Отметим, что наша команда, состоящая из футболистов, пострадавших в результате взрыва мин, установленных Арменией на азербайджанских территориях, впервые примет участие в финальном этапе чемпионата Европы.