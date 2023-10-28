Команда Азербайджана по футболу среди ампутантов отправилась в Шотландию

Команда Азербайджана по футболу среди ампутантов принимает участие в Национальной лиге в Шотландии.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Великобритании в соцсети "Х".
Согласно информации, команда состоит в основном из футболистов, пострадавших в результате взрыва мин, установленных Арменией на азербайджанских территориях.
"Мы благодарим этих замечательных спортсменов за попытку повысить осведомленность всего мира о разрушительных последствиях мин и желаем им удачи на турнире. Выражаем особую благодарность болельщикам азербайджано-шотландской общины за поддержку команды", - говорится в публикации.