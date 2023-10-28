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Команда Азербайджана по футболу среди ампутантов отправилась в Шотландию

Команда Азербайджана по футболу среди ампутантов отправилась в Шотландию Команда Азербайджана по футболу среди ампутантов принимает участие в Национальной лиге в Шотландии.
Футбол
28 октября 2023 г. 17:23
Команда Азербайджана по футболу среди ампутантов отправилась в Шотландию

Команда Азербайджана по футболу среди ампутантов принимает участие в Национальной лиге в Шотландии.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Великобритании в соцсети "Х".

Согласно информации, команда состоит в основном из футболистов, пострадавших в результате взрыва мин, установленных Арменией на азербайджанских территориях.

"Мы благодарим этих замечательных спортсменов за попытку повысить осведомленность всего мира о разрушительных последствиях мин и желаем им удачи на турнире. Выражаем особую благодарность болельщикам азербайджано-шотландской общины за поддержку команды", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın amputasiya olunmuş şəxslərdən ibarət komandası Şotlandiyada yarışa qatılıb

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