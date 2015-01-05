​Команда AZAL заключает контракт с покинувшими "Хазар-Лянкяран" футболистами

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская футбольная команда AZAL привлекла в свой состав покинувшего клуб "Хазар-Лянкяран" Александра Шемонаева.

Как сообщили Report из клуба, с 30-летним защитником заключат контракт на полтора года.

Кроме Шемонаева, к команде AZAL также примкнули Азер Мамедов и Руслан Насирли. Их дальнейшая судьба станет известна после решения главного тренера Тарлана Ахмедова. Команду AZAL также покинули 4 футболиста. Это - Асиф Мирили, Орхан Сафияроглу, Турал Нариманов и Джон Кордоба.

Отметим, что в состав AZAL планируется привлечь также несколько легионеров.