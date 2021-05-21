Колумбию лишили права проведения Кубка Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отказать властям Колумбии в их просьбе перенести Кубок Америки по футболу с июня на более поздний срок и лишить страну права проведения турнира

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отказать властям Колумбии в их просьбе перенести Кубок Америки по футболу с июня на более поздний срок и лишить страну права проведения турнира.

Как передает Report со ссылкой на “Marca”, соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

"По причинам, связанным с международным календарем соревнований и логистикой турнира, нельзя перенести Кубок Америки на ноябрь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конфедерация проведет турнир в запланированные сроки. "КОНМЕБОЛ сообщит в ближайшие дни о переносе матчей, которые должны были проводиться в Колумбии", - подчеркивается в документе.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.