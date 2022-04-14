Коллекционную карточку Panini с изображением Месси продали за рекордную сумму

Коллекционную карточку Panini с изображением форварда сборной Аргентины Лионеля Месси продали на аукционе за 522 тыс долларов.

Коллекционную карточку Panini с изображением форварда сборной Аргентины Лионеля Месси продали на аукционе за 522 тыс долларов.

Как передает Report , об этом сообщает Ole.

По информации источника, она была приобретена в пятницу, 8 апреля, на онлайн-аукционе, специализирующемся на покупке и продаже уникальных предметов.

Также это рекордная продажа карточки Panini с изображением Месси. Имя покупателя не разглашается.

Карточка с Месси в аргентинской футболке была выпущена к чемпионату мира-2014, который проходил в Бразилии. Отмечается, что таких карточек было всего 10 и лишь две из них обнаружены к настоящему моменту.

Напомним, что на ЧМ-2014 сборная Аргентины, в которой играл Месси, уступила в финале сборной Германии со счетом 0:1.