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Коллекционную карточку Panini с изображением Месси продали за рекордную сумму

Коллекционную карточку Panini с изображением Месси продали за рекордную сумму Коллекционную карточку Panini с изображением форварда сборной Аргентины Лионеля Месси продали на аукционе за 522 тыс долларов.
Футбол
14 апреля 2022 г. 08:44
Коллекционную карточку Panini с изображением Месси продали за рекордную сумму

Коллекционную карточку Panini с изображением форварда сборной Аргентины Лионеля Месси продали на аукционе за 522 тыс долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Ole.

По информации источника, она была приобретена в пятницу, 8 апреля, на онлайн-аукционе, специализирующемся на покупке и продаже уникальных предметов.

Также это рекордная продажа карточки Panini с изображением Месси. Имя покупателя не разглашается.

Карточка с Месси в аргентинской футболке была выпущена к чемпионату мира-2014, который проходил в Бразилии. Отмечается, что таких карточек было всего 10 и лишь две из них обнаружены к настоящему моменту.

Напомним, что на ЧМ-2014 сборная Аргентины, в которой играл Месси, уступила в финале сборной Германии со счетом 0:1.

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