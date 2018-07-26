Количество замен в азербайджанском футболе может быть изменено

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В футбольном сезоне 2018/2019 Кубка Азербайджана может быть изменено количество производимых на поле замен.

Как сообщает Report, в связи с этим ведутся обсуждения в Профессиональной футбольной лиге страны. Планируется разрешить четвертую замену в дополнительное время на кубковых матчах, как это было на Чемпионате мира-2018.

После присоединения Исполкомом АФФА чемпионата среди дублеров с первым дивизионом, возникла необходимость определенных изменений и здесь. В прошлом сезоне в чемпионате среди дублеров применялось 5 замен, а в нижнем дивизионе – 3 замены. В новом сезоне будет введено 4 или 5 замен.

Напомним, что 27 июля состоится жеребьевка Премьер-лиги Азербайджана сезона 2018/2019, а сам чемпионат стартует 11 августа.