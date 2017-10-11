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    Количество прошедших на чемпионат мира команд достигло 23

    Впервые в истории сборная Панамы попала на ЧМ

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Количество команд, прошедших на чемпионат мира 2018 года, который состоится в России, достигло 23. Как сообщает Report, в Конфедерации футбола Северной и Центральной  Америки и стран Карибского бассейна в последнем туре V раунда сборная Панамы одолела со счетом 2:1 сборную Коста-Рики и завоевала пропуск на чемпионат мира.

    Имеющий такое же количество баллов, что и впервые попавшие на чемпионат мира панамцы, Гондурас встретится в плей-офф с выступающей в азиатской зоне Австралией.

    Отметим, что ранее наряду с хозяевами чемпионата, в финальный этап прошли также из Европы - Франция, Португалия, Бельгия, Германия, Сербия, Польша, Англия и Испания. Швеция, Швейцария, Северная Ирландия, Ирландия, Дания, Италия, Греция и Хорватия поборются в плей-офф за оставшиеся 4 пропуска.

    Кроме того, из Южной Америки пропуск на чемпионат мира завоевали Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, а также из Северной, Центральной Америки и стран Карибского залива – Мексика и Коста-Рика. Из Азии подтверждено участие в мундиале Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, из Африки – Нигерии и Египта.

    Отметим, что сборная Перу встретится в плей-офф с представителем Океании - Новой Зеландией. Оставшиеся три места займут победители групп в африканской зоне.

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