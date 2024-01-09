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Количество клубов в итальянской Серии А могут сократить до 18

Количество клубов в итальянской Серии А могут сократить до 18 Клубы итальянской Серии А и президент Лиги Лоренцо Казини инициировали неофициальный переговорный процесс о возможном сокращении количества команд, выступающих в чемпионате Италии, с 20 до 18.
Футбол
9 января 2024 г. 19:42
Количество клубов в итальянской Серии А могут сократить до 18

Клубы итальянской Серии А и президент Лиги Лоренцо Казини инициировали неофициальный переговорный процесс о возможном сокращении количества команд, выступающих в чемпионате Италии, с 20 до 18.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, за сокращение количества команд в лиге выступили в основном ведущие клубы Серии А. Они аргументируют необходимость сокращения участников турнира загруженностью календаря сезона по причине обновления формата Лиги чемпионов.

Решение о реформировании лиги будет принято в том случае, если за него проголосует квалифицированное большинство - 14 клубов.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya A Seriyasında klubların sayı azaldıla bilər

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