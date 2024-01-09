Количество клубов в итальянской Серии А могут сократить до 18

Клубы итальянской Серии А и президент Лиги Лоренцо Казини инициировали неофициальный переговорный процесс о возможном сокращении количества команд, выступающих в чемпионате Италии, с 20 до 18.

Клубы итальянской Серии А и президент Лиги Лоренцо Казини инициировали неофициальный переговорный процесс о возможном сокращении количества команд, выступающих в чемпионате Италии, с 20 до 18.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, за сокращение количества команд в лиге выступили в основном ведущие клубы Серии А. Они аргументируют необходимость сокращения участников турнира загруженностью календаря сезона по причине обновления формата Лиги чемпионов.

Решение о реформировании лиги будет принято в том случае, если за него проголосует квалифицированное большинство - 14 клубов.