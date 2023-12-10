О нас

Определился победитель плей-офф МЛС

Определился победитель плей-офф МЛС Завершился финальный матч МЛС, в котором "Коламбус Крю" принимал "Лос-Анджелес".
Футбол
10 декабря 2023 г. 10:36
Определился победитель плей-офф МЛС

Завершился финальный матч МЛС, в котором "Коламбус Крю" принимал "Лос-Анджелес".

Как передает Report, встреча прошла в Колумбусе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Кучо Эрнандес и Яв Йебоа.

За "Лос-Анджелес" гол забил Дени Буанга.

Напомним, в регулярном чемпионате "Коламбус Крю" занял третье место в турнирной таблице, набрав 57 очков. "Лос-Анджелес", в свою очередь, финишировал на восьмом месте, записав в свой актив 52 очка.

"Коламбус Крю" в третий раз в истории стал победителем МЛС. В предыдущий раз команда выигрывала турнир в 2020 году, разгромив в финале "Сиэтл Саундерс" со счётом 3:0.

Рекордсменом по количеству побед в МЛС является "Лос-Анджелес Гэлакси", который выигрывал трофей пять раз.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MLS-də çempion müəyyənləşib

Другие новости из категории

Арбитр ударил футболиста ножом во время матча в Аргентине
Арбитр ударил футболиста ножом во время матча в Аргентине
10 декабря 2023 г. 10:05
Манчестер Юнайтед проиграл в домашней игре Борнмуту впервые в истории клуба
"Манчестер Юнайтед" проиграл в домашней игре "Борнмуту" впервые в истории клуба
9 декабря 2023 г. 22:18
Айнтрахт разгромил Баварию
"Айнтрахт" разгромил "Баварию"
9 декабря 2023 г. 21:24
Премьер-лига: Зиря потеряла очки в домашнем матче
Премьер-лига: "Зиря" потеряла очки в домашнем матче
9 декабря 2023 г. 19:54
Президент АФФА встретился с членами женской сборной Азербайджана по футболу
ФотоПрезидент АФФА встретился с членами женской сборной Азербайджана по футболу
9 декабря 2023 г. 16:58
В связи с матчем Карабах - Хаккен внесены изменения в график работы Бакметрополитена
В связи с матчем "Карабах" - "Хаккен" внесены изменения в график работы Бакметрополитена
9 декабря 2023 г. 10:38
Премьер-лига Азербайджана: Габала сыграет с Кяпяз, Зиря - с Араз-Нахчываном
Премьер-лига Азербайджана: "Габала" сыграет с "Кяпяз", "Зиря" - с "Араз-Нахчываном"
9 декабря 2023 г. 09:45
Криштиану Роналду о своей 1200-й игре: Мы еще не закончили
Криштиану Роналду о своей 1200-й игре: Мы еще не закончили
9 декабря 2023 г. 08:56
Премьер-лига: ”Карабах“ разгромил на выезде ”Сумгайыт
Премьер-лига: ”Карабах“ разгромил на выезде ”Сумгайыт"
9 декабря 2023 г. 00:07
Премьер-лига: Сегодня в Сумгайыте состоится матч открытия XVI тура
Премьер-лига: Сегодня в Сумгайыте состоится матч открытия XVI тура
8 декабря 2023 г. 09:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi