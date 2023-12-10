Определился победитель плей-офф МЛС

Завершился финальный матч МЛС, в котором "Коламбус Крю" принимал "Лос-Анджелес".

Завершился финальный матч МЛС, в котором "Коламбус Крю" принимал "Лос-Анджелес".

Как передает Report , встреча прошла в Колумбусе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Кучо Эрнандес и Яв Йебоа.

За "Лос-Анджелес" гол забил Дени Буанга.

Напомним, в регулярном чемпионате "Коламбус Крю" занял третье место в турнирной таблице, набрав 57 очков. "Лос-Анджелес", в свою очередь, финишировал на восьмом месте, записав в свой актив 52 очка.

"Коламбус Крю" в третий раз в истории стал победителем МЛС. В предыдущий раз команда выигрывала турнир в 2020 году, разгромив в финале "Сиэтл Саундерс" со счётом 3:0.

Рекордсменом по количеству побед в МЛС является "Лос-Анджелес Гэлакси", который выигрывал трофей пять раз.