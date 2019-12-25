Сборная КНДР пропустит отборочный турнир к Олимпийским играм-2020 в Южной Корее

Футболистки сборной КНДР пропустят третий раунд отборочного турнира к Олимпийским играм-2020, который пройдет в феврале в Южной Корее.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap, о соответствующем решении Северная Корея недавно сообщила Азиатской конфедерации футбола.

По словам источника, Северная Корея не привела причин, футбольная ассоциация страны скоро должна сделать объявление.

Отметим, что сборная КНДР в отборочной группе, куда также попали команды Южной Кореи, Вьетнама и Мьянмы, не будет заменена другой командой.