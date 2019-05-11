Клубы, получившие лицензию на участие в Премьер-лиге Азербайджана по футболу

Сегодня в административном здании АФФА состоялось заседание Лицензионной комиссии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, на заседании были рассмотрены документы клубов, обратившихся для участия в сезоне 2019-2020 года в клубных соревнованиях УЕФА и Премьер-лиге.

После обсуждений, прошедших согласно статье 8 правил лицензирования клубов (Выпуск 2018) Лицензионной комиссии было принято решение:

1. Выдать лицензию для участия в клубных соревнованиях под эгидой УЕФА :

ФК "Карабах", СК "Габала", ПФК "Нефтчи", ФК "Сумгайыт", ПФК "Зиря", ПФК "Сабаил".

2. Не выдавать лицензию для участия в клубных соревнованиях под эгидой УЕФА:

ФК "Кешля".

3. Выдать лицензию для участия в соревнованиях Премьер-лиги ниже приведенным клубам:

ФК "Кешля", ФК "Сабах" .

4. Не выдавать лицензию для участия в соревнованиях Премьер-лиги ниже приведенным клубам:

ПФК "Кяпяз", ФК "Агсу", ФК ЦСКА, ПФК "Туран Товуз", ФК "Карабах-Лекбатан", ПФК "Шувалан", ФК "Загатала".

Соискатель лицензии в течение 10 дней с получения уведомления об отказе в лицензии может подать жалобу в апелляционную комиссию АФФА по лицензированию.