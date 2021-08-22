Клубы обратятся в АФФА по поводу увеличения количества замен

Клубы, выступающие в азербайджанской Премьер-Лиге, обратятся в АФФА в связи с увеличением числа замен.

Клубы, выступающие в азербайджанской Премьер-Лиге, обратятся в АФФА в связи с увеличением числа замен.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после матча второго тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором они дома одержали победу над "Сабаилом"со счетом 3:0 заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

49-летний специалист сказал, что в связи с этим менеджерам клуба уже дано задание: "неделю назад, 10 дней назад, я сообщил нашему менеджеру, чтобы они обратились в федерацию, в связи с увеличением количества замен. Пришел ответ, что Комитет клубов соберется и обратится в связи с этим. Они предпринимают эти шаги, чтобы поддерживать темп в мировом футболе. И я тоже вижу в этом необходимость".

Отметим, что в азербайджанской Премьер-Лиге используется правило 3 замен.