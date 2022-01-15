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Клубы Нидерландов угрожают открыть стадионы для болельщиков, несмотря на ограничения

Клубы Нидерландов угрожают открыть стадионы для болельщиков, несмотря на ограничения Клубы чемпионата Нидерландов выступили с единым обращением к кабинету министров страны с требованием отменить запрет на посещение футбольных матчей уже с 28 января, несмотря на рост заболевших коронавирусом. В случае игнорирования просьбы – они готовы сам
Футбол
15 января 2022 г. 08:30
Клубы Нидерландов угрожают открыть стадионы для болельщиков, несмотря на ограничения

Клубы чемпионата Нидерландов выступили с единым обращением к кабинету министров страны с требованием отменить запрет на посещение футбольных матчей уже с 28 января, несмотря на рост заболевших коронавирусом. В случае игнорирования просьбы - они готовы самостоятельно открыть стадионы.

Как передает Report, об этом сообщает De Telegraaf.

"Мы всегда были очень любезны и готовы к сотрудничеству, но время вышло. Снова и снова профессиональный футбол показывает, что он может организовывать матчи с болельщиками ответственным образом: никаких инфекций, хороший и тщательный контроль.

Клубы больше не могут играть без зрителей. В прошлом сезоне это привело к убыткам сектора в размере более 100 млн евро. И ущерб в долгосрочной перспективе серьезен. Все очень серьезно! Это влияет на качество нашего футбола. Конкуренция с зарубежными странами уже очень высока. В остальной Европе стадионы открыты или частично открыты. Пока мы имеем дело с тем же вариантом омикрона. Это делает конкурентоспособность практически невозможной.

Демонстративное открытие стадионов - неизбежный следующий шаг с нашей стороны. Мы также обязаны этим нашим верным болельщикам. Каждый клуб обсудит это со своим президентом. Профессиональный футбол хочет, чтобы его услышали!" - гласит текст опубликованного заявления.

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