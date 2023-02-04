О нас

Клубный чемпионат мира: "Реал" в полуфинале сыграет с "Аль-Ахли"

Клубный чемпионат мира: "Реал" в полуфинале сыграет с "Аль-Ахли" Египетский "Аль-Ахли" со счетом 1:0 обыграл американский "Сиэтл" в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу.
Футбол
4 февраля 2023 г. 23:44
Клубный чемпионат мира: Реал в полуфинале сыграет с Аль-Ахли

Египетский "Аль-Ахли" со счетом 1:0 обыграл американский "Сиэтл" в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, турнир проходит в Марокко.

Гол в составе победителей забил Мохамед Магди (88-я минута). В полуфинале "Аль-Ахли" сыграет с испанским "Реалом", который вышел в эту стадию автоматически. Матч пройдет 8 февраля в Рабате.

В другом полуфинале бразильский "Фламенго", автоматически попавший в 1/2 финала, сыграет с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии. В четвертьфинале "Аль-Хиляль" переиграл марокканский "Видад", основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, в серии пенальти точнее были футболисты клуба из Саудовской Аравии (5:3). Матч между "Аль-Хилялем" и "Фламенго" пройдет 7 февраля в Танжере.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Самой титулованной командой является "Реал", который завоевал трофей четыре раза. Действующим победителем турнира является английский "Челси".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi