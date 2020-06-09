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Клубы Премьер-лиги отправятся в Габалу - ЭКСКЛЮЗИВ

Клубы Премьер-лиги отправятся в Габалу

Пять клубов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, в конце недели отправятся в Габалу.

Как стало известно Report, это "Карабах", "Нефтчи", "Зиря", "Сабах" и "Сабаил". В Габале их будет ждать одноименная команда.

Клубы решили отправиться в северо-западную зону в связи с жестким карантином, который возможно введут в Баку 13-15 июня.

Данные клубы подтвердили Report информацию.

Если в конце недели введут запрет на выход из дома, в Габалу отправится и "Кешля". "Сумгайыт" предпочитает продолжить подготовительный процесс в своем городе.

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