Клуб "Зиря" подпишет контракт с футболистом сборной Македонии

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Уточнено имя еще одного футболиста, с которым подпишет контракт клуб "Зиря". Как стало известно Report, это футболист сборной Македонии и чешского клуба Bohemians Яни Урдинов.

Родившийся в Бельгии Урдинов уже в Баку. 26-летний крайний защитник подпишет 6-месячное соглашение после медосмотра

Отметим, что за свою карьеру Яни Урдинов выступал в македонских клубах "Работнички", "Шкендия", албанском "Фламуртари", голландском "Рода", литовском "Экранас", боснийском "Железничар", польском "Виздев" и чешском "Височина". В составе сборной Македонии, куда его стали приглашать с 2012 года, он провел 5 игр. Урдинов играет и в центральной защите.