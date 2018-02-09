Клуб "Зиря" осуществил трансфер полузащитника сборной Молдовы

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря" осуществил трансфер футболиста сборной Молдовы Александра Дедова.

Об этом сообщил Report, главный тренер клуба Айхан Аббасов.

Молодой специалист отметил, что сегодня 28-летний полузащитник после медицинского обследования подпишет контракт сроком на 1,5 года. Аббасов заявил, что Дедов перейдет в "Зиря" в качестве свободного агента: "Его игру мы увидели и одобрили на товарищеском матче между сборными Азербайджана и Молдовы в турецкой Анталье. Уже есть и предварительная договоренность".

Отметим, что Александр Дедов за свою карьеру являлся легионером только в латвийской команде "Вентспилс". Позднее он играл в молдавских клубах "Дачия", "Шериф", "Академия УТМ", "Зимбру", "Тыргу Муреш" и "Милсами". Играющий в сборной Молдовы с 2012 года Дедов, в 43 матчах забил 3 гола.