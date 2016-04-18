​Клуб "Зиря" не примет участие в еврокубках

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря", занявший 2-ую ступень в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, не будет участвовать в еврокубках.

Как сообщил Report генсек АФФА Эльхан Мамедов, несмотря на обращения национальной ассоциации в УЕФА, европейская футбольная структура имеет собственные правила.

"В правилах также указывается и этот вопрос. Вопрос поднимался нами неоднократно, однако закон касается всех. Руководство "Зиря" знало об этих условиях до участия в Премьер-лиге", - сказал Э.Мамедов.

По словам генсека, они не смогут оказать помощь дисквалифицированному на год из еврокубков клубу "Интер", который подал апелляционную жалобу: "Этот вопрос между "Интером" и Спортивным арбитражным судом".

Отметим, что по правилам УЕФА, для участия в еврокубках клуб должен действовать как минимум 3 года. "Зиря" же действует всего два года.