Клуб "Зиря" направил в УЕФА заявку на участие в Лиге Европы - СПИСОК

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Определилась заявка для I квалификационного раунда Лиги Европы по футболу клуба "Зиря".

Как сообщает Report, в отправленный в УЕФА список из 22 человек включены имена 3 вратарей, 6 защитников, 10 полузащитников и 3 нападающих.

За день до матча в список могут внести имя еще одного игрока.

Вратари

1. Анар Назиров

85. Кямал Байрамов

62. Абдулла Сеидахмедов

Защитники

28. Темкин Халилзаде

13. Александр Шемонаев

5. Адиль Нагиев

23. Йован Крнета

39. Садиг Гулиев

3. Жозеф Бум II

Полузащитники

4. Вугар Мустафаев

6. Рашад Садигов

7. Орхан Алиев

8. Милан Дурич

9. Давид Манга

11. Виктор Игбекойи

17. Вусал Искендерли

21. Мурад Саттарлы

38. Илькин Мурадов

99. Ниджат Гурбанов

Нападающие

10. Керван Бельфор

19. Эльгюн Набиев

43. Ричард Гадзе.

Отметим, что в I квалификационном раунде Лиги Европы "Зиря" встретится с "Дифферданжем" (Люксембург).

Первый матч пройдет дома 29 июня, а ответная выездная встреча состоится 6 июля.