Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Зира" наказал румынского легионера Габриэля Матеи. Об этом Report сообщил главный тренер команды Айхан Аббасов.

По словам молодого специалиста, причиной этого стал откровенный протест 27-летнего защитника на замену его Вюсалом Искендерли на 63-й минуте встречи с "Сумгайытом" в рамках IX тура Премьер-лиги. Согласно дисциплинарным правилам клуба, Матеи был оштрафован.

Отметим, что "Зира", проиграв в последнем туре "Сумгайыту" со счетом 1:2, впервые за сезон покинула поле без очков. Клуб в десятом туре примет "Габалу". Матч состоится 28 октября в 17:00.