Клуб, за который выступает азербайджанский футболист, выиграл в российской Премьер-лиге

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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Клуб "Крылья Советов", за который выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев, провел очередной матч в российской Премьер-лиге.
Как сообщает Report, на выездном матче в XIII туре команда встретилась с "Уфой".
Встреча завершилась победой "Крыльев Советов" со счетом 2:1.
На 70-й минуте встречи 22-летний форвард вышел на поле вместо Алана Чочиева.
Отметим, что на данный момент КС набрали 14 очков и занимают 13-е место.
Təbriz QuliyevАвтор новости