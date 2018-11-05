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    Клуб, за который выступает азербайджанский футболист, выиграл в российской Премьер-лиге

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Клуб "Крылья Советов", за который выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев, провел очередной матч в российской Премьер-лиге. 

    Как сообщает Report, на выездном матче в XIII туре команда встретилась с "Уфой".  

    Встреча завершилась победой "Крыльев Советов" со счетом 2:1

    На 70-й минуте встречи 22-летний форвард вышел на поле вместо Алана Чочиева

    Отметим, что на данный момент КС набрали 14 очков и занимают 13-е место.

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