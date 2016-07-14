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    Клуб "Ювентус" осуществил трансфер футболиста "Баварии"

    Зарплата Бенатиа составит 3 млн. евро в год

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Ювентус" осуществил трансфер футболиста немецкой "Баварии" Мехди Бенатиа. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Турина, 29-летний защитник подпишет контракт после медицинского обследования. 

    "Старая синьора" арендовала марокканского футболиста с условием последующего выкупа за 18 млн. евро. Зарплата Бенатиа составит 3 млн. евро в год.

    Отметим, что Мехди Бенатиа в 2014 году перешел в "Баварию" из "Ромы". В прошлом сезоне он отыграл в 14 матчах Бундеслиги, остальные игры пропустил из-за травмы.

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