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    Клуб, в котором выступает Дмитрий Назаров, остался без главного тренера

    31-летний специалист перешел в команду Бундеслиги

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Немецкий клуб "Эрцгебирге Ауэ", в котором выступает футболист национальной сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, остался без тренера.

    Как сообщает Report, Доменико Тедско перешел в "Шалке".

    С 31-летним специалистом заключен двухлетний контракт. На новой должности он заменил отправленного в отставку Маркуса Вайнцирли.

    Отметим, что в прошлом сезоне "Шалке" занял в Бундеслиге 10-е место с 43 очками. А "Эрцгебирге Ауэ" занял во II Бундеслиге 14-е место с 39 очкам и миновал опасность опуститься в еще более низкую лигу. 

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