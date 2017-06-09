Клуб, в котором выступает Дмитрий Назаров, остался без главного тренера

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Немецкий клуб "Эрцгебирге Ауэ", в котором выступает футболист национальной сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, остался без тренера.

Как сообщает Report, Доменико Тедско перешел в "Шалке".

С 31-летним специалистом заключен двухлетний контракт. На новой должности он заменил отправленного в отставку Маркуса Вайнцирли.

Отметим, что в прошлом сезоне "Шалке" занял в Бундеслиге 10-е место с 43 очками. А "Эрцгебирге Ауэ" занял во II Бундеслиге 14-е место с 39 очкам и миновал опасность опуститься в еще более низкую лигу.