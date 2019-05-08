Клуб "Сумгайыт" завершил прошлый год с убытком в более чем 1 млн манатов

ООО "Сумгайытский футбольный клуб" завершил 2018 год с убытком в размере 1,149 млн манатов.

Как сообщает Report, в финансовом отчете клуба сумма прибыли составила 1,527 млн манатов, расходов - 2,676 млн манатов.

Доходы от рекламы и спонсорства составили 401 000 манатов, денежные премии от УЕФА - 954 000 манатов, коммерческий доход - 172 000 манатов.

Расходы на развитие молодежного клуба составили 336 000 манатов, другие расходы - 2,34 млн манатов.

Активы ООО "Сумгайытский футбольный клуб" на 1 января этого года составили 554 000 манатов.

Клуб обладал обязательствами на 11,104 млн манатов и недостаточностью капитала на сумму 10,55 млн манатов.

Отметим, что трансферные доходы и расходы в отчете не указаны.