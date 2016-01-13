​Клуб "Сумгайыт" подписал контракт с Салахятом Агаевым

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Вратарь сборной команды Салахят Агаев подписал контракт с клубом "Сумгайыт".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы клуба Рашад Мамедов.

По его словам, 25-летний вратарь будет защищать честь клуба до конца сезона. О том, под каким номером будет выступать вратарь, станет известно в ближайшие дни.

Отметим, что за свою карьеру Салахят Агаев защищал честь MOİK и "Интер". В 2012-2013 годах он выступал в составе команды "Сумгайыт".