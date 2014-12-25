​Клуб "Сумгайыт" отказался проводить учебно-тренировочный сбор в Анталии

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Учебно-тренировочный сбор мы проведем в стране. Зарубежных поездок не будет".

Об этом в интервью Report заявил президент футбольного клуба "Сумгайыт" Камран Гулиев.

По его словам, сбор состоится 5 января в Сумгайыте: "Данный учебно-тренировочный сбор ничем не будет отличаться от проводимых за рубежом сборов. Команда будет оставаться в одном из городских отелей. Планируется проведение нескольких проверочных игр, однако соперники пока не уточнены".

Отметим, что после перерыва первая игра команды "Сумгайыт" состоится 30 января с "Интер" во время поездки.