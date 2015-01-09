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    Клуб "Simurq" заключил контракт с испанским футболистом

    До конца следующего сезона футболист будет носить форму представителя Закаталы

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский клуб "Simurq" заключил контракт с испанским центральным защитником Хуаном Альварадо.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, до конца очередного сезона футболист будет носить форму закатальского представителя.

    Присоединившийся к лагерю в Антальи опытный футболист уже тренируется вместе с командой.

    Отметим, что футболист, известный как Мелли, 7 лет защищал честь клуба "Betis". В сезоне 2011/2012 и 2012/2013 гг. он продолжил карьеру в Бельгии. После команды "Gent", в прошлом сезоне Хуан Альварадо перешел в молдавский клуб "Şerif". Последней его командой был клуб "Erqotelis", с которым он выступал на чемпионате Греции.

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