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    Клуб "Шапекоэнсе" возвращается в футбол

    Команда присоединится к борьбе в конце января

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Потерявший футболистов и тренеров в авиакатастрофе в Колумбии бразильский клуб "Шапекоэнсе" вновь возвращаются на поле.

    Как сообщает Report, команда присоединится к борьбе в конце января.

    29 января на чемпионате страны она встретится с "Интернасьионал".

    Отметим, что самолет с направлявшимися на финальный матч Кубка Америки футболистами потерпел крушение в колумбийском городе Медельин. В результате авиакатастрофы погибли 23 футболиста и тренеры команды.

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