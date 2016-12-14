Клуб "Шапекоэнсе" возвращается в футбол

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Потерявший футболистов и тренеров в авиакатастрофе в Колумбии бразильский клуб "Шапекоэнсе" вновь возвращаются на поле.

Как сообщает Report, команда присоединится к борьбе в конце января.

29 января на чемпионате страны она встретится с "Интернасьионал".

Отметим, что самолет с направлявшимися на финальный матч Кубка Америки футболистами потерпел крушение в колумбийском городе Медельин. В результате авиакатастрофы погибли 23 футболиста и тренеры команды.