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Клуб "Севилья" наблюдает за несколькими азербайджанскими футболистами

Клуб "Севилья" наблюдает за несколькими азербайджанскими футболистами Испанский клуб "Севилья" наблюдает за несколькими азербайджанскими игроками, отобранными в футбольную академию Марсет.
Футбол
15 января 2025 г. 15:49
Клуб Севилья наблюдает за несколькими азербайджанскими футболистами

Испанский клуб "Севилья" наблюдает за несколькими азербайджанскими игроками, отобранными в футбольную академию Марсет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) Рафаэль Бунъятов в своем комментарии журналистам после церемонии подписания соглашения о партнерстве с футбольным клубом "Мингячевир".

При этом Бунъятов отказался раскрывать детали. "Мы хотим, чтобы некоторые азербайджанские футболисты играли в Европе", - добавил он.

Глава ASTA также напомнил, что вратарь Эльдар Тагизаде, подписавший контракт с испанской "Барселоной", выступает за "Туделано" на правах аренды.

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Версия на азербайджанском языке "Sevilya" klubu bir neçə azərbaycanlı futbolçunu izləyir

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