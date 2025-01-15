Клуб "Севилья" наблюдает за несколькими азербайджанскими футболистами

Испанский клуб "Севилья" наблюдает за несколькими азербайджанскими игроками, отобранными в футбольную академию Марсет.

Испанский клуб "Севилья" наблюдает за несколькими азербайджанскими игроками, отобранными в футбольную академию Марсет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) Рафаэль Бунъятов в своем комментарии журналистам после церемонии подписания соглашения о партнерстве с футбольным клубом "Мингячевир".

При этом Бунъятов отказался раскрывать детали. "Мы хотим, чтобы некоторые азербайджанские футболисты играли в Европе", - добавил он.

Глава ASTA также напомнил, что вратарь Эльдар Тагизаде, подписавший контракт с испанской "Барселоной", выступает за "Туделано" на правах аренды.