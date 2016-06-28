Клуб "Севилья" назвал имя нового главного тренера

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Севилья" официально обнародовал нового главного тренера.

Как сообщает Report, команду будет тренировать Хорхе Сампаоли.

С аргентинским специалистом подписан двухлетний контракт. 56-летний главный тренер впервые за свою карьеру будет работать в европейском клубе. Он заменил Унеи Эмери, который 3 сезона подряд приносил победу "Севилье" в Евролиге. У.Эмери станет главным тренером ПСЖ.

Отметим, что до этого Х.Сампаоли возглавлял сборную Чили. Он уволился в 2015 году, после того как сборная победила в Кубке Америки.