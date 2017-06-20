Клуб "Сабаиль" продлил контракт с вратарем Эмилем Бабаевым

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Продлен контракт с Эмилем Бабаевым - вратарем команды "Сабаиль", которая будет бороться в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2017/2018.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу представителя столицы в facebook, 23-летний голкипер, выступающий с января этого года в клубе "Сабаиль" на правах аренды, подписал двухлетний контракт, по которому был раз и навсегда переведен из "Карабаха", которому принадлежал.

Отметим, что во время летнего перерыва "Сабаиль" пригласил в свой состав Вугара Надирова, Кямала Гурбанова, Эмина Мехтиева, Акшина Мухтароглу, Ямина Агакеримзаде и Рауля Ягубзаде. Кроме того, из "Нефтчи" взяты в аренду Агшин Гурбанлы, Орхан Гурбанлы и Тайяр Мамедов.