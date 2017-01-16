Клуб "Сабаиль" осуществил трансфер двух вратарей

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Сабаиль", продолжающий в Анаталии тренировки второго круга I Дивизиона Азербайджана, усилил состав двумя вратарями.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, до конца сезона честь команды на правах аренды будет защищать Эмиль Балаев из "Карабаха" и Рашад Азизли из АЗАЛа.

22-летний воспитанник "Нефтчи" Э.Балаев до сих пор защищал честь "Нефтчи", "Сумгайыта", "Араз Нахчывана", немецкого клуба "Айнтрахт Франкфурт", а в последнее время "Карабаха".

Неоднократно приглашаемый в основную сборную Азербайджана юный вратарь также надевал форму сборной U21.

А 23-летний Рашад Азизли выступал в клубах "Интер", "Нефтчи", "Симург", "Раван", а в последнее время защищал честь клуба АЗАЛ.

Азизли надевал также форму U-17, U-19 и U-21.