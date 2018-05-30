Клуб "Сабаиль" осуществил очередной трансфер

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В межсезонье "Сабаиль" осуществил очередной трансфер.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, столичная команда вовлекла в состав являвшегося в прошлом сезоне капитаном "Кяпяза" Шахрияра Рагимова.

С 29-летним защитником левого фланга заключен годовой контракт.

Отметим, что "Сабаиль", расставшийся после завершения сезона с 12 футболистами, заключил с членами сборной Азербайджана Рахидом Амиргулиевым и Агабалой Рамазановым годовой контракт.