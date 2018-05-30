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    Клуб "Сабаиль" осуществил очередной трансфер

    Заключен контракт с бывшим капитаном клуба Кяпяз
    © Report

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В межсезонье "Сабаиль" осуществил очередной трансфер. 

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, столичная команда вовлекла в состав являвшегося в прошлом сезоне капитаном "Кяпяза" Шахрияра Рагимова. 

    С 29-летним защитником левого фланга заключен годовой контракт. 

    Отметим, что "Сабаиль", расставшийся после завершения сезона с 12 футболистами, заключил с членами сборной Азербайджана Рахидом Амиргулиевым и Агабалой Рамазановым годовой контракт. 

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