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Клуб "Сабаил" оштрафован на 1300 манатов

Клуб "Сабаил" оштрафован на 1300 манатов Клуб "Сабаил" оштрафован на 1300 манатов
Футбол
26 ноября 2024 г. 15:01
Клуб Сабаил оштрафован на 1300 манатов

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клуб "Сабаил" на 1300 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, причиной этому послужили инциденты во время домашнего матча XIV тура Премьер-лиги, в котором "Сабаил" проиграл "Карабаху" со счетом 0:3.

"Сабаил" заплатит 500 манатов за использование болельщиками лазерного света на 62-й минуте. Бакинский клуб также понес убыток в 800 манатов из-за выхода посторонних лиц на поле после окончания матча.

"Карабах" же оштрафован на 700 манатов, из-за того, что четыре его игрока получили желтые карточки в упомянутом матче.

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Версия на азербайджанском языке "Səbail" klubu 1300 manat cərimələnib

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