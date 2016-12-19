Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В канун нового года выступающий в I Дивизионе Азербайджана клуб "Сабаиль" организует для детей праздничное мероприятие.

Как сообщает Report, мероприятие под названием "Волшебная елка" пройдет 24 декабря на стадионе "Bayıl Arena".

Желающих принять участие ждет самое интересное мероприятие в этом году и множество подарков. В программу входят музыкальные номера, выступления аниматоров, клоунов, шоу шаров, танцы и матч с футболистами клуба "Сабаиль".

Вход на новогоднее представление бесплатный.