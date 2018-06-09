Клуб "Сабах" заключил контракт с девятью футболистами

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Готовящийся к дебюту в Премьер-лиге Азербайджана клуб "Сабах" заключил контракт с еще 9 футболистами.

Об этом Report сказал главный тренер команды Эльшад Ахмедов.

Он сообщил, что контракты заключены с вратарем Тарланом Ахмедли, защитниками Мамедовым Новрузом, Ульви Ибазаде, Эльтуном Турабовым, полузащитником Вадимом Абдуллаевым и нападающими Туралом Гурбатовым и Бахтияром Солтановым, которые в прошлом сезоне играли под его началом в "Хазаре", победившем в первом дивизионе.

Контракты также подписаны с ушедшим из "Кешля" защитником Магсадом Исаевым и бывшим полузащитником "Сабаила" Керимом Диниевым.

Из состава прошлого сезона в "Сабахе" могут остаться только трое: защитники Эльшад Манафлы, Элгюн Улуханов и нападающий Рауль Ягубзаде. Решение в связи с ними примут в ближайшие дни.

Переговоры с ганским нападающим Латифом Амаду и хорватским полузащитником Антуном Паличем продолжаются.

Отметим, что ранее "Сабах" подписал контракт с ушедшим из "Кяпязя" защитником Тарзином Джанагировым.