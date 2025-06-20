Клуб "Сабах" объявил нового главного тренера

Клуб "Сабах" объявил нового главного тренера

Новым главным тренером футбольной команды "Сабах" стал Валдас Дамбраускас.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы бакинского клуба.

С литовским специалистом заключен 3-летний контракт.

За время своей тренерской карьеры Дамбраускас работал в литовских клубах "Экранас" (2013-2014), "Жальгирис" (2014-2017), латвийском РФС (2017-2020), хорватских "Горица" (2020-2021), "Хайдук" (2021-2022), болгарском "Лудогорец" (2021), греческом "ОФИ Крете" (2022-2023) и венгерском "Дьёшдьёр" (2025).

Валдас Дамбраускас в качестве главного тренера становился чемпионом Болгарии (2020/2021), дважды чемпионом Литвы (2014/2015, 2015/2016), обладателем Кубка Латвии (2018/2019), трижды обладателем Кубка Литвы (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), обладателем Кубка Хорватии (2021/2022), дважды обладателем Суперкубка Литвы (2015/2016, 2016/2017), а также обладателем Суперкубка Болгарии (2021/2022).