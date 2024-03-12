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Клуб Роналду вылетел из розыгрыша азиатской Лиги чемпионов

Клуб Роналду вылетел из розыгрыша азиатской Лиги чемпионов Саудовский "Аль-Наср" вылетел из азиатской Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух матчей команде "Аль-Айн" из ОАЭ.
Футбол
12 марта 2024 г. 03:17
Клуб Роналду вылетел из розыгрыша азиатской Лиги чемпионов

Саудовский "Аль-Наср" вылетел из азиатской Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух матчей команде "Аль-Айн" из ОАЭ.

Как передает Report, первый матч завершился победой "Аль-Айна" со счетом 1:0. Основное время ответного матча завершилось со счетом 3:2 в пользу "Аль-Насра", команда из Саудовской Аравии отыграла разницу в два мяча. В дополнительное время на 103-й минуте гол забила команда из ОАЭ. На 118-й минуте капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду реализовал пенальти, который сам заработал.

В серии пенальти "Аль-Айн" одержал победу со счетом 3:1. В составе "Аль-Насра" единственный 11-метровый реализовал Роналду. С 98-й минуты "Аль-Наср" играл в меньшинстве из-за удаления Аймана Яхья.

"Аль-Айн" в полуфинале сыграет с победителем противостояния между саудовскими клубами "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад". Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Аль-Хиляля".

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