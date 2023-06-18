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Клуб Роналду предлагал итальянскому тренеру более €10 млн в год

Клуб Роналду предлагал итальянскому тренеру более €10 млн в год Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" предлагал итальянскому тренеру Джан Пьеро Гасперини более €10 млн в год.
Футбол
18 июня 2023 г. 08:16
Клуб Роналду предлагал итальянскому тренеру более €10 млн в год

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" предлагал итальянскому тренеру Джан Пьеро Гасперини более €10 млн в год.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, главный тренер "Аталанты" Гасперини вежливо ответил отказом. Он намерен остаться в Бергамо.

В минувшем сезоне его подопечные заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 64 очка в 38 матчах.

За "Аль-Наср", напомним, играет капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Он стал игроком команды из чемпионата Саудовской Аравии 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В сезоне-2022/23 Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. "Аль-Наср" финишировал вторым, победителем стал "Аль-Иттихад".

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