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Клуб Рената Дадашова вышел в финал впервые в своей истории

Клуб Рената Дадашова вышел в финал впервые в своей истории "Тондела", за которую играет футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов, вышла в финал Кубка Португалии.
Футбол
21 апреля 2022 г. 09:24
Клуб Рената Дадашова вышел в финал впервые в своей истории

"Тондела", за которую играет футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов, вышла в финал Кубка Португалии.

Как сообщает Report, в ответном матче полуфинала команда встретилась с "Мафрой".

Матч завершился со счетом 1:1. Дадашов, который начал игру в стартовом составе, был заменен на Марсело Алвеша Сантоса на 55-й минуте.

Обыграв соперника в первой игре со счетом 3:1, "Тондела" впервые в своей истории вышла в финал национального кубка.

Отметим, что Ренат Дадашов принадлежит по контракту английскому клубу "Вулверхэмптон".

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Версия на азербайджанском языке Renat Dadaşovun komandası tarixində ilk dəfə finala yüksəlib

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