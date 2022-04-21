Клуб Рената Дадашова вышел в финал впервые в своей истории

"Тондела", за которую играет футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов, вышла в финал Кубка Португалии.

"Тондела", за которую играет футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов, вышла в финал Кубка Португалии.

Как сообщает Report, в ответном матче полуфинала команда встретилась с "Мафрой".

Матч завершился со счетом 1:1. Дадашов, который начал игру в стартовом составе, был заменен на Марсело Алвеша Сантоса на 55-й минуте.

Обыграв соперника в первой игре со счетом 3:1, "Тондела" впервые в своей истории вышла в финал национального кубка.

Отметим, что Ренат Дадашов принадлежит по контракту английскому клубу "Вулверхэмптон".