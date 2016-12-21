Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Мадрид" установил новый рекорд.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, представитель Мадрида не проигрывал в финальных встречах с 2002 года.

За этот период команда провела 9 финальных матчей. Нынешним главным тренером клуба является Зинедин Зидан. Команда стала победителем Лиги чемпионов, Суперкубка и Кубка мира среди клубов.

6 из 9 кубков "Реал Мадрид" завоевал в 2014 году.

Очередной положительный показатель клуба связан с беспроигрышной серией. В текущем году команда провела 37 матчей, из которых проиграла всего 2 игры. Поэтому беспроигрышная серия "Реала Мадрида" составила 34 матча.