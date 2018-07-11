Клуб "Прогресс" привез в Габалу наказанного игрока

Габала. 11 июля. REPORT.AZ/ Люксембургский клуб "Прогресс" привез на игру против "Габалы" в первом классификационном этапе Евролиги 22 футболистов.

Как сообщает Report, преодолевшая долгий путь люксембургская команда разместилась в селе Вандам в отедел White Boutique Hotel.

Прибывшая утром команда города Нидерком не привезла армянского игрока Александра Карапетяна. Хотя в Азербайджан прибыл Метин Караер, главный тренер Паоло Амодио не сможет задействовать его в игре за полученную ранее красную карточку. Наказанный на три игры футболист не сможет сыграть и в ответном матче против азербайджанского представителя.

Отметим, что первая игра против "Прогресса" состоится 12 июля на городском стадионе Габалы в 20:00. Ответный матч состоится 19 июля в Дюделанже.