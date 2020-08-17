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Клуб Примеры близок к банкротству

Клуб Примеры близок к банкротству Испанская "Валенсия"из-за финансовых проблем не может выплатить зарплату футболистам за вторую часть сезона-2019/2020.
Футбол
17 августа 2020 г. 22:18
Клуб Примеры близок к банкротству

Испанская "Валенсия" из-за финансовых проблем не может выплатить зарплату футболистам за вторую часть сезона-2019/2020.

Как передает Report со ссылкой на AS, вместо денег игрокам предложили долговые расписки (векселя).

По данным источника, векселя будут гарантом того, что футболисты получат зарплату. Впрочем, срок погашения по векселям наступит не раньше сентября 2021 года.

У "Валенсии" практически отсутствуют доходы из-за пандемии коронавируса. Дело дошло до такой степени, что финансовый директор клуба Инма Ибаньес лично нанесла визит игрокам, чтобы сообщить, что клуб не способен платить им зарплату. Финансовое положение "Валенсии" находится на грани краха, поэтому клуб может быть объявлен банкротом в ближайшее время.

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