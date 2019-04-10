Новый клуб представил распрощавшегося с "Карабахом" вратаря сборной Исландии - ВИДЕО

Распрощавшийся с "Карабахом" вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон продолжит карьеру в "Валюре".

Как сообщает Report, представитель Рейкьявика рассказал о трансфере 34-летнего футболиста на странице в Twitter.

С вратарем заключен контракт до 2022 года, согласно которому Халльдоурссон будет выступать и как тренер вратарей в командах младших возрастных групп.

"Валюр" в прошлом сезоне в 22-й раз стал чемпионом Исландии.

Отметим, что Ханнес Халльдоурссон в июле прошлого года подписал однолетний контракт с "Карабахом". В текущем сезоне он вышел на поле всего в 8 играх (4 игры Премьер-лиги, 4 игры на еврокубках). Опытный игрок распрощался с агдамским представителем до завершения сезона.