Новый клуб представил распрощавшегося с "Карабахом" вратаря сборной Исландии - ВИДЕО

Распрощавшийся с "Карабахом" вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон продолжит карьеру в "Валюре".
Как сообщает Report, представитель Рейкьявика рассказал о трансфере 34-летнего футболиста на странице в Twitter.
С вратарем заключен контракт до 2022 года, согласно которому Халльдоурссон будет выступать и как тренер вратарей в командах младших возрастных групп.
"Валюр" в прошлом сезоне в 22-й раз стал чемпионом Исландии.
Отметим, что Ханнес Халльдоурссон в июле прошлого года подписал однолетний контракт с "Карабахом". В текущем сезоне он вышел на поле всего в 8 играх (4 игры Премьер-лиги, 4 игры на еврокубках). Опытный игрок распрощался с агдамским представителем до завершения сезона.
Hannes Þór Halldórsson landsliðsmarkvörður í Val— ValurFotbolti (@Valurfotbolti) April 9, 2019
Hannes Þór Halldórsson landsliðmarkvörður Íslands gengur til liðs við Íslandsmeistara Vals. #valurfotbolti #fotboltinet #ksi #pepsideildin #pepsimaxdeildin #origo #ruvithrottir #stod2sport https://t.co/AVH2pVdKdg pic.twitter.com/vBUn3kWnh8
Şamo QuliyevАвтор новости