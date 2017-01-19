Клуб оштрафован на 40 тыс. евро за выходку болельщиков

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Дрезденский клуб "Динамо" оштрафован на 40 тыс. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, клуб наказан за выходку болельщиков на матче Кубка Германии против "Лейпцига".

Тогда фанаты дрезденского клуба бросили на поле отрубленную голову быка.

Изначально спортивный суд Германии требовал оштрафовать дрезденцев на 60 тыс. евро, однако впоследствии наказание было смягчено.

Отметим, что игра завершилась победой "Динамо" в результате серии пенальти. Однако в последующем туре дрезденцев остановила "Арминия" - 1:0.