Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" зарегистрировал новый трансфер - Уго Баргаса.

Как сообщили Report в клубе, документы 30-летнего форварда уже представлены в Профессиональную футбольную лигу.

Французский нападающий, заключивший контракт с клубом сроком на 1 год, может выйти на поле 3 февраля на выездном матче с "Габалой" в рамках 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Отметим, что, У. Баргас является восьмым игроком, зарегистрированным "Нефтчи" в период зимнего перерыва. До этого столичный клуб включил в список Руслана Абышова, Намига Алескерова, Георгия Наваловского, Зденека Фолпрехта, Игнасио Эррера, Кирилла Петрова и Павла Дрекса.