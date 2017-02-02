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    Клуб "Нефтчи" зарегистрировал новый трансфер

    Французский нападающий может выйти на поле на выездном матче с Габалой

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" зарегистрировал новый трансфер - Уго Баргаса.

    Как сообщили Report в клубе, документы 30-летнего форварда уже представлены в Профессиональную футбольную лигу.

    Французский нападающий, заключивший контракт с клубом сроком на 1 год,  может выйти на поле 3 февраля на выездном матче с "Габалой" в рамках 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана. 

    Отметим, что, У. Баргас является восьмым игроком, зарегистрированным "Нефтчи" в период зимнего перерыва. До этого столичный клуб включил в список Руслана Абышова, Намига Алескерова, Георгия Наваловского, Зденека Фолпрехта, Игнасио Эррера, Кирилла Петрова и Павла Дрекса. 

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