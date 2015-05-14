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    ​Клуб "Нефтчи" расстался с Миргусейном Сеидовым

    Контракт прерван по обоюдному согласию

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" расстался с футболистом Миргусейном Сеидовым.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, заключенный с полузащитником контракт прерван по обоюдному согласию.

    "Нефтчи" предоставил 23-летнему футболисту статус агента. Клуб принял подобное решение на основе обращения футболиста.

    С учетом достижений футболиста и того, что он является воспитанником "Нефтчи", чтобы не потерять форму М.Сеидову позволили до конца сезона участвовать на тренировках в резервной команде.

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