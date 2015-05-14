​Клуб "Нефтчи" расстался с Миргусейном Сеидовым

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" расстался с футболистом Миргусейном Сеидовым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, заключенный с полузащитником контракт прерван по обоюдному согласию.

"Нефтчи" предоставил 23-летнему футболисту статус агента. Клуб принял подобное решение на основе обращения футболиста.

С учетом достижений футболиста и того, что он является воспитанником "Нефтчи", чтобы не потерять форму М.Сеидову позволили до конца сезона участвовать на тренировках в резервной команде.