​Клуб "Нефтчи" расстался с Миргусейном Сеидовым

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" расстался с футболистом Миргусейном Сеидовым.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, заключенный с полузащитником контракт прерван по обоюдному согласию.
"Нефтчи" предоставил 23-летнему футболисту статус агента. Клуб принял подобное решение на основе обращения футболиста.
С учетом достижений футболиста и того, что он является воспитанником "Нефтчи", чтобы не потерять форму М.Сеидову позволили до конца сезона участвовать на тренировках в резервной команде.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости