Клуб "Нефтчи" продлил контракт с Эльханом Абдуллаевым

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" продлил контракт с главным тренером Эльханом Абдуллаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного представителя, с 47-летним специалистом заключен трехлетний контракт.

Э.Абдуллаев был назначен главным тренером "Нефтчи" 14 сентября прошлого года.

Отметим, что в распространенном в начале прошлого месяца клубом "Нефтчи" заявлении отмечалось, что срок контракта с возглавляемым Э.Абдуллаевым тренерским корпусом будет продлен еще на 1 год.

Однако из-за технического поражения, полученного за нарушение лимита на легионеров на матче XXVII тура с "Зиря", решили не продлевать контракт с тренерами Александром Дерибером и Игорем Гетманом.