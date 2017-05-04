Клуб "Нефтчи" продлил контракт с Эльханом Абдуллаевым

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" продлил контракт с главным тренером Эльханом Абдуллаевым.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного представителя, с 47-летним специалистом заключен трехлетний контракт.
Э.Абдуллаев был назначен главным тренером "Нефтчи" 14 сентября прошлого года.
Отметим, что в распространенном в начале прошлого месяца клубом "Нефтчи" заявлении отмечалось, что срок контракта с возглавляемым Э.Абдуллаевым тренерским корпусом будет продлен еще на 1 год.
Однако из-за технического поражения, полученного за нарушение лимита на легионеров на матче XXVII тура с "Зиря", решили не продлевать контракт с тренерами Александром Дерибером и Игорем Гетманом.
Şamo QuliyevАвтор новости
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