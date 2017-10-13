 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Клуб "Нефтчи" продлил контракт с двумя легионерами

    Заключен новый контракт с Игнасио Эррера и Уго Баргасом до конца сезона
    © Neftchipfk.com

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" продлил контракт с двумя футболистами.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это Игнасио Эррера и Уго Баргас.

    Новый контракт с чилийским полузащитником и французским нападающим предусмотрен до конца текущего сезона. Их нынешний контракт был до декабря.

    Отметим, что в VIII туре Премьер-лиги Азербайджана "Нефтчи" будет гостем "Сабаиля". Предстоящий 15 октября на стадионе Dalğa Arena матч начнется в 18:30. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi