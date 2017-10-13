Клуб "Нефтчи" продлил контракт с двумя легионерами

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" продлил контракт с двумя футболистами.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это Игнасио Эррера и Уго Баргас.

Новый контракт с чилийским полузащитником и французским нападающим предусмотрен до конца текущего сезона. Их нынешний контракт был до декабря.

Отметим, что в VIII туре Премьер-лиги Азербайджана "Нефтчи" будет гостем "Сабаиля". Предстоящий 15 октября на стадионе Dalğa Arena матч начнется в 18:30.